Открылась продажа билетов на новый сезон в Пермский театр оперы и балета В начале сезона зрители увидят и услышат «Лючию ди Ламмермур», балеты Чайковского и гала-концерт русской музыки

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Пермский театр оперы и балета объявил о старте продаж билетов на новый 148-ой театральный сезон.

Дирижёр Артём Абашев

По традиции сезон откроют 31 августа балетом «Лебединое озеро» Петра Чайковского в редакции Наталии Макаровой, сообщает пресс-служба театра. Пермский балет исполнит «Лебединое озеро» еще два раза: 1 и 29 сентября.

Помимо «Лебединого озера», 7 и 8 сентября зрителей ждут на балете «Бахчисарайский фонтан». Долгожданные показы премьеры прошлого сезона балета «Баядерка» в постановке Алексея Мирошниченко пройдут 14 и 15 сентября.

В конце месяца, 27 сентября, состоится вечер хореографии Джерома Роббинса. Артисты Пермского балета исполнят «Времена года» и легкий комедийный «Концерт» хореографа.

Любителей традиционной русской оперы приглашают 4 сентября на лирические сцены Чайковского «Евгений Онегин» и 11 сентября на оперу Римского-Корсакова «Царская невеста».

22 и 24 сентября на сцене вновь установят огромное зеркало: в эти дни труппа исполнит премьеру прошлого сезона — оперу Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Главную партию исполнит сопрано Надежда Павлова.

Одна из наиболее часто исполняемых опер Россини «Севильский цирюльник» прозвучит 26 сентября. Для юных ценителей классической музыки 28 сентября покажут постановку «Приключения в Оперной стране».

6 сентября симфонический оркестр театра исполнит произведения Дворжака и Чайковского. Концерт состоится под управлением маэстро Артёма Абашева, который выступит перед зрителем уже в статусе главного дирижера театра.

В середине месяца, 14 и 15 сентября, состоится вокальная программа для самых маленьких «Музыка малышам». 17 сентября Наталья Кириллова в рамках авторского проекта «Антология русской музыки» вместе с солистами и концертмейстерами Пермской оперы исполнят сочинения на стихи Алексея Кольцова.

19 сентября в Перми пройдёт гала-концерт русской музыки в честь торжественного открытия памятника фронтовым кинооператорам в Красногорске. В программе — сочинения М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других. Дирижёр — Пётр Белякин. Концерт будет транслировать телеканал «Россия-Культура».

О творческих планах Пермского театра оперы и балета на новый сезон, читайте в интервью с директором оперной труппы Медеей Ясониди.