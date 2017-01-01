Названа дата выдачи единых карт школьника для оплаты проезда в транспорте

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С сентября этого года начнётся выдача единых карт школьника для оплата проезда в городском общественном транспорте. Первыми их получат ученики первых классов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

До конца года картами должны быть обеспечены второклассники, а к 1 сентября 2020 года — все ученики школ города.

На картах будет изображён медведь на красном фоне с номером проездного документа на лицевой стороне. По карте можно оплачивать проезд безналично и дистанционно пополнять счёт.