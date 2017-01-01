Росстат: Пермский край вошёл в Топ-10 регионов по количеству туристов

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По итогам 2018 года, Пермский край посетили 92,6 тыс. организованных туристов. Такие данные опубликовал Росстат, и эта цифра позволила Прикамью войти в Топ-10 наиболее посещаемых регионов по внутреннему туризму.

Больше всего жителей России, по итогам года, побывали в Санкт-Петербурге — 438,6 тыс. Далее следует Москва с 320,3 тыс. туристов. В десятку также вошли Краснодарский край, Крым, Татарстан, Московская область, Нижегородская область, Свердловская область и Ставропольский край.