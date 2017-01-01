МЧС: в Прикамье ожидаются порывы ветра до 25 м/с

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ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории региона 6 августа.

Так, со ссылкой на Пермский ЦГМС МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и порывах ветра до 25 м/с. В связи с чем гражданам следует «избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакреплёнными конструкциями и линиями электропередачи». А также не парковать автотранспорт под деревьями.

Напомним, по сообщению Гидрометцентра РФ, в Перми всю неделю ожидается дождливая погода.