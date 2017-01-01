В Перми завершили подготовительный этап строительства спортивной базы «Летающий лыжник»

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В Перми ведётся строительство новой спортивной базы «Летающий лыжник» по ул.Тихая, 22. Сейчас на объекте закончили устройство свайного поля, подготовили основания для ростверка, укрепили кабельные линии.

В настоящий момент на стройплощадке осуществляется обеспечение временным подключением к сетям водоснабжения, устраивается освещение и водосборные колодцы, опалубка и бетонирование ростверка. Об этом сообщают в управлении капитального строительства администрации Перми.

Напомним, что площадь новой двухэтажной спортивной базы составит 2 тыс. 395 кв. м. В здании будут размещены три зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов. Строительство ведёт городское управление капстроительства. Новой спортивной базой смогут пользоваться не только воспитанники детско-юношеской школы «Летающий лыжник», но и жители города.