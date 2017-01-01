Янис Блумс покинул «Парму»

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Латвийский защитник Янис Блумс покинул пермский баскетбольный клуб «Парма» и продолжит карьеру в клубе «ВЭФ», который также выступает в Единой лиге ВТБ.

Как сообщает пресс-служба рижского клуба, Блумс стал одним из пяти новичков команды в нынешнее межсезонье. Причём игрока можно назвать новичком условно, так как он выступал за него в 2016—2017 годах.

Янис Блумс, игрок «ВЭФ»:

— Я хочу наслаждаться своей прошлой карьерой, играя в Латвии. В присутствии латвийских болельщиков и рядом с семьёй.

Напомним, игрок выступал в составе «Пармы» на протяжении последнего сезона.