В Соликамске начался суд над обвиняемыми в гибели девяти шахтёров
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Сегодня, 5 августа, в Соликамском городском суде пройдёт первое заседание по рассмотрению уголовного дела, возбуждённого по факту гибели горняков при пожаре в строящемся стволе шахты в Соликамске. Об этом сообщается на сайте суда.
Обвиняемыми по уголовному делу проходят горный инженер и четыре сотрудника ФГУП «Управление строительства №30». Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности при работах на опасных производственных объектах, что повлекло смерть двух или более лиц. По версии следствия, они допустили проведение сварочных работ, из-за которых вспыхнул пожар.
Напомним, что пожар на строящемся четвёртом стволе рудника СКРУ-3 произошёл 22 декабря 2018 года. Девять рабочих оказались заблокированными в шахте и погибли.
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