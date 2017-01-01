Заболеваемость клещевым энцефалитом в Прикамье снизилась на 37%

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По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 1 августа в Пермском крае в этом году наблюдается снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

При этом специалисты ведомства отмечают, что пик числа обращений по поводу укусов клещами был пройдён в середине июня 2019 года. Снижение заболеваемости объясняется своевременным обращением за медицинской помощью, а также наличием вакцинации у части пострадавших.

По статистике управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за весенне-летний сезон этого года показатель выявления клещевого вирусного энцефалита равен 1,8 на 100 тыс. чел., что на 37% ниже аналогичного периода прошлого года и на 43% ниже средне многолетнего уровня. Отмечается также, что все заболевшие привиты не были.

Снижение наблюдается и по заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом. В весенне-летнем сезоне 2019 года он составил 3,5 случаев на 100 тыс. населения, что также ниже аналогичного периода прошлого года на 11% и на 38% ниже средне многолетнего уровня.

Число обратившихся в 2019 году с укусами клещей увеличилось на 20% в отличие от аналогичного показателя прошлого года. По данным Роспотребнадзора, в медицинские организации на 1 августа 2019 года обратилось 19 тыс. 319 человек, из них 3 тыс. 453 ребёнка. Среди всех заболевших у 1,4% был выявлен клещевой вирусный энцефалит, а у 40,1% — иксодовый клещевой боррелиоз.

У большинства пострадавших встреча с клещами произошла на собственных огородах и дачных участках — 64%. При сборе ягод и грибов в лесах клеща обнаружили 17%, в туристических походах или на отдыхе в лесу — 6%, на рыбалке или охоте — 3%, ещё 10% не смогли точно указать, где могли подцепить клеща.