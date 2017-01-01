Операторы мобильной связи помогают в поиске пропавших людей

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Согласно общероссийским данным, ежегодно в нашей стране пропадает более 100 тыс. человек, треть из которых — дети. В поисках людей задействованы различные службы, помогают волонтерские организации, подключаются и коммерческие компании. Среди них — операторы связи.

Этим летом специалисты МегаФона объявили о новой разработке, которая призвана помогать в поиске пропавших — «МегаФон. Поиск». Важно, что такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании. Пилотный проект с отрядом «Лиза Алерт» прошел с 24 марта по 18 июня. За это время решение уже помогло найти более 60 человек.

В пресс-службе оператора рассказали, что система работает с использованием технологии больших данных. Она анализирует круг людей, которые могли находиться в момент пропажи человека, и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом.Система сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании — 2000. Среднее время отработки алгоритма от запроса на рассылку до факта самой рассылки равно примерно 2 мин. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты.

«Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, она доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами»,— говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Топ-менеджер компании также уверен, что внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности, чтобы предотвращать преступления против несовершеннолетних и поможет спасению жизней пропавших людей.

«МегаФон.Поиск» — это новое слово в технологиях поиска. Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку», — координатор Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» считает Олег Леонов