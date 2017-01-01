«Парма» подписала литовского защитника

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Ряды баскетбольного клуба «Парма» пополнил 30-летний литовский атакующий защитник Адас Юшкавичюс. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца ближайшего сезона.

Ранее он выступал за «Жальгирис», «Летувос Ритас», «Литкабелис», «Бремерхафен», «Галатасарай», «Сарагосу».

На уровне национальной сборной его высшее достижение — серебро юношеской сборной. Последним клубом Юшкавичюса был французский «Нантер», за который он в среднем набирал по 10,8 очков за игру, делал 1,8 подбора и отдавал по 2,1 результативной передаче.