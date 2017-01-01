Подарок для новорождённых в Прикамье дополнят одеялом и комплектом одежды

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С 1 августа в Пермском крае стартовали обсуждения состава подарка новорожденному на 2020 год.

В министерстве социального развития прошел круглый стол с представителями экспертного сообщества. По итогам обсуждения предложено дополнить подарок трикотажным одеялом (пледом) и комплектом детской одежды. Кроме того, рассматривается вопрос о пополнении комплекта набором с ножницами, термометром. Отметим, возможность дополнить подарок новорожденному Пермского края появилась в результате экономии средств от закупочных процедур на подарки в 2019 году.

Напомним, подарки малышам и их родителям в этом году дарят рамках федеральной программы «Десятилетие детства», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня подарок получили уже 13,5 тыс. малышей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В круглом столе приняли участие врачи-педиатры, неонатологи, представители родительской общественности, специалисты органов ЗАГС, Общественные организации: РОО «Многодетные семьи Пермского края», Ассоциация замещающих семей Пермского края, «Совет отцов», общественный совет Минздрава и Минсоца, уполномоченный по правам ребенка, молодежный региональный центр, академия родительского образования. Были озвучены предложения, поступившие в министерство социального развития через социальные сети.

Все высказанные пожелания участники круглого стола обсудят в своих организациях. Выскажут свое мнение о новом составе подарка и в муниципалитетах края. Варианты для состава подарка новорожденному жители Пермского края могут отправлять на почту министерства info@social.permkrai.ru