Из-за непогоды в 20 муниципалитетах Прикамья объявили режим повышенной готовности

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, в связи с переувлажнением почвы на территории Нытвенского городского округа введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Ситуация находится на контроле у министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Также в режим функционирования «Повышенная готовность» переведены силы 20 муниципалитетов: Перми, Березников, Губахи, Кизела, Кудымкара, Чайковского, Гайнского, Чусовского, Еловского, Ильинского, Сивинского, Кудымкарского, Кишертского, Очёрского, Верещагинского, Октябрьского, Уинского, Юсьвенского, Частинского и Добрянского.