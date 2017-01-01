Пермские активисты ОНФ подвели итоги голосования за символы Кунгура и Перми

Активисты Общероссийского народного фронта в Пермском крае подвели итоги интернет-голосования за лучшие символы городов Кунгура и Перми. Голосование проводилось с 9 по 25 июля на официальной странице регионального отделения ОНФ во «ВКонтакте» в рамках проекта Народного фронта «С чего начинается Родина». В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей Пермского края.

В топ-3 лучших символов Кунгура по итогам голосования вошёл фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», «рог изобилия», изображённый на гербе города, и уникальный геологический памятник «Ледяная пещера». Эти объекты набрали по 20%, 21% и 61% голосов соответственно.

В Перми была выбрана своя тройка лучших: это скульптура «Медведь», ротонда в парке Горького и ещё одна скульптура — «Пермяк — солёные уши». За них жители отдали по 40%, 25% и 19% голосов соответственно.

«Пермский край богат своей историей и культурой. Необходимо развивать историко-культурную и туристическую отрасли в Прикамье. Для этого нужно рассказывать об уже имеющихся достопримечательностях, а также создавать новые», — отметила член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, модератор тематической площадки «Культура» Елена Гонцова.

Символы помогут местным жителям в изучении истории родного края, а также привлекут туристов, считают активисты ОНФ. Результаты будут направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий.