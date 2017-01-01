У мэрии Перми могут появиться полномочия по организации похорон почётного гражданина города При этом одну и ту же кандидатуру для присвоения ей почётного звания можно будет предлагать только раз в пять лет

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На сайте гордумы опубликовали проект решения гордумы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сфере награждения». Проект внесён в гордуму главой города.

В частности, предлагается внести изменения в Положение о почётном звании «Почётный гражданин города Перми».

Сейчас предложения направляются главе города Перми ежегодно до 15 марта. Кандидатуру для присвоения ей почётного звания «Почётный гражданин города Перми» имеют право направлять федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Пермского края, глава города Перми, органы городского самоуправления, ТОСы, юрлица и общественные объединения. При этом они могут вносить одну и ту же кандидатуру не более трёх раз в течение пяти лет.

В проекте решения думы предлагается разрешить направлять заявление по одному и тому же кандидату в адрес главы Перми не чаще чем один раз в пять лет. В случае несоблюдения данного требования пакет документов возвращают инициатору награждения в течение тридцати календарных дней без рассмотрения на комиссии.

Также в положении собираются уточнить полномочия мэрии в случае кончины лица, удостоенного почётного звания «Почётный гражданин города Перми». Сейчас в положении прописано, что затраты по организации похорон возмещаются из средств бюджета города Перми на соответствующий финансовый год, предусмотренных в составе сметы на содержание администрации города Перми.

В проекте решения думы предлагается прописать, что компенсация расходов по оплате ритуальных услуг производится заявителю по фактическим затратам, но не более 150 тыс. руб. с учётом НДФЛ. В случае отсутствия заявителя администрация города Перми сама организует погребение умершего и осуществляет расходы по оплате ритуальных услуг в сумме не более 150 тыс. руб.

Также отметим, что человек, имеющий звание «Почётный гражданин города Перми», имеет право на получение ежегодно до конца жизни денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. (без учёта налога на доходы физических лиц, с ежегодным применением среднегодового индекса потребительских цен).