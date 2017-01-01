Автобусы вернутся на ул. Луначарского

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Пермская сетевая компания завершила реконструкцию тепловой сети на ул. Луначарского. В связи с окончанием работ с 3 августа возобновится движение автобусов по улице, сообщают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,

Речь идёт об автобусах №14 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Юбилейный», №33 «Микрорайон Архиерейка» — «Город сердца» и №68 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Садовый», которые будут двигаться по ул. Ленина, Комсомольскому проспекту и ул. Луначарского в направлении Мотовилихинского района.

Напомним, что реконструкция тепловой сети на ул. Луначарского стартовала в апреле, на участках проведения работ завершено восстановление благоустройства — уложен асфальт, установлен бортовой камень, заасфальтированы тротуары.