В августе жители Прикамья смогут увидеть полотна Левитана, Шишкина, Айвазовского

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С 18 августа по 29 сентября в Пермской государственной художественной галерее будет проходить выставка из цикла «Сокровища музеев России», созданная в рамках национального проекта «Культура». На ней будут представлены работы великих отечественных мастеров живописи, в том числе Левитана, Айвазовского, Шишкина и Кончаловского, сообщают в краевом минкульте.

Передвижная экспозиция является продолжением выставки «Сокровища музеев России», которая с большим успехом прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», в 2018 году.

Выставка стала известной на всю страну благодаря уникальной подборке шедевров из собраний региональных музеев, некогда сформированных усилиями российских меценатов, собирателей и хранителей. Работы лучших за всю историю отечественной живописи художников эксперты оценили на сумму более 3 млрд руб.

В экспозиции были представлены все жанры живописи: портрет, пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. В своём отборе искусствоведы и историки руководствовались желанием показать российское искусство во всём его многообразии.

В «Манеже» были выставлены десять работ из собрания Пермской художественной галереи. Среди них такие, как «Девушка с мальчиком» Николая Ге, «Стахановцы» Александра Дейнеки, «Портрет О. А. Рофтопуло» Ивана Крамского, «Игра теней» Владимира Плотникова, «Портрет Петра I» Луи Каравака.

Шедевры, многие из которых прежде не покидали пределов своих регионов, начинают арт-тур по стране. Кроме Перми выставка побывает в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Омске, Южно-Сахалинске, Астрахани и Воронеже.