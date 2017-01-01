В Прикамье стали чаще выявлять ВИЧ у детей и подростков

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Источник: Пермьстат

По данным Пермьстата, в январе — июне этого года в регионе диагностировали 1604 заболевания, связанных с ВИЧ-инфекцией. По сравнению с первым полугодием 2018 года это меньше на 9,6%.

За первые шесть месяцев 2019 года выявлены 33 ребенка (от 0 до 17 лет) с вирусом иммунодефицита человека. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что, по данным Пермского краевого центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, по состоянию на 26 июля показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае составил 70,2 на 100 тыс. населения. Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,5 года. Наибольшие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в Александровске, Березниках, Гремячинске, Кизеле, Лысьве, Соликамске, Чусовом, а также в Верещагинском, Горнозаводском и Очёрском городских округах.

Центр по борьбе со СПИД сообщает, что в Пермском крае преобладает половой путь инфицирования — 75,8 % (в Перми этим способом инфицируются в 81,1% случаев). Заражение при внутривенном употреблении психоактивных веществ в крае происходит в 22,1% случаев, а в Перми — в 16,0% случаев. Причём, по данным эпидемиологического расследования, в регионе 47,9% людей, инфицированных половым путём, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.