Съёмочная группа «Сердца Пармы» выплатила штраф в 56 тыс. руб. за срубленный лес

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Фото: Константин Долгановский

Съёмочная группа фильма «Сердце Пармы» выплатила компенсацию за вырубленные на съёмочной площадке в Каменном городе деревья. Об улаживании создавшейся на съёмочной площадке фильма конфликтной ситуации пишет РБК Пермь.

«Причинённый ущерб был возмещён съёмочной группой в полном объёме в размере 56 тыс. руб. Но сейчас нет точных данных, кто именно вырубил деревья. Компенсировать ущерб, нанесённый природе, может любой человек по его желанию», — сообщили изданию в краевом минприроды.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Каменном городе при подготовке к съёмкам были незаконно вырублены молодые деревья. Сейчас инспекторы природного парка «Пермский» контролируют соблюдение участниками съёмок правил поведения.

Фильм «Сердце Пармы» снимается по одноимённой книге писателя Алексея Иванова. Съемки картины начались 14 июля, они проходят в Губахе.