Проектирование реконструкции инженерных сетей пермского аэропорта оценили в 145 млн руб.

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АО «Международный аэропорт «Пермь» объявило запрос предложений на проектирование реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (2-я очередь).

Начальная цена договора составляет 145 млн руб. Источник финансирования — собственные средства заказчика.

В техническом задании сказано, что реконструкция инженерных сетей должна проводиться в условиях действующего аэропорта. Проектировщику нужно разработать генеральный план и схему планировочной организации земельного участка аэродрома, сделать прогноз роста интенсивности движения воздушных судов (до 2035 года), выполнить инженерные изыскания, обследовать здания и сооружения, задействованные во время реконструкции, разработать проектную документацию реконструкции и пройти с ней госэкспертизу. Также подрядчик должен разработать конкурсную документацию, чтобы заказчик смог объявить торги на реконструкцию сетей. Все работы требуется выполнить не позднее 31 июля 2020 года.

Заявки принимаются до 20 августа. Итога запроса предложений планируется подвести 26 августа.

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