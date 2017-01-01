В августе в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

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Фото: Константин Долгановский

С 1 августа корректируется расписание движения автобусных маршрутов №8, №15, №36, №50, №64, №65, №67 и №74. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, на автобусном маршруте №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» по просьбам жителей микрорайона Вышка-1 в вечернее время будет увеличено количество рейсов.

На автобусном маршруте №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» в утреннее время добавляется по одному отправлению с конечных остановок: «Улица Гусарова» и «Станция Пермь II».

Автобусные маршруты №8 «ДДК им. Кирова» — «Центральный рынок», №15 «Южная» — «Станция Пермь II», №64 «ДДК им. Кирова» — «Станция Пермь II», №65 «Садовая» — «Улица Маршала Рыбалко» — «Берёзовая роща», №67 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый» и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» перейдут на ежегодное летнее расписание.