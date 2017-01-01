На Северной дамбе Перми отремонтируют трамвайные пути Косметические работы требуется выполнить до 15 ноября

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 30 июля, администрация Перми объявила аукцион на выполнение капремонта ул. Уральской на участке от ул. Парковой (около Разгуляя) до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути).

Начальная цена контракта составляет 8,2 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми.

Подрядчику нужно восстановить откосы, залить швы трамвайных путей мастикой, сделать газон, укрепить обочины, смонтировать бортовой камень и ограждение из поликарбоната, установить опоры и нанести разметку. Все работы требуется выполнить до 15 ноября 2019 года.

Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион планируется провести в тот же день.

Напомним, что трамвайные пути на Северной дамбе заменили в 2017 году, а на участке ул. Уральской от цирка до ул. Розалии Землячки — в 2018 году.

Твитнуть Поделиться Поделиться