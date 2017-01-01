Третья делегация волонтёров из Прикамья уехала в Печоры

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В минувшие выходные, 27—28 июля, уже третья делегация волонтёров из Пермского края уехала на очередную сессию проекта «Волонтёры наследия». Активисты из 21 субъекта нашей страны пробуют себя в столярном, малярном и плотницком деле в городе Печоры Псковской области, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

Проект «Волонтёры наследия» разработан в рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура» и реализуется с 15 июля по 8 сентября. Основной задачей проекта является поддержка добровольческих движений, направленных на сохранение исторического культурного наследия. Предполагается семь сессий, содержащих в себе теоретические занятия, направленные на поддержку и развитие движения добровольцев. Также проект включает в себя работы по реконструкции исторического вида территорий, относящихся к объектам культурного наследия.

Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь-памятник XV века, улицы и площади Печоры, достопримечательности музея-заповедника «Изборск» требуют внимания и помощи волонтёров. Добровольцы расчищают улицы, приводят в порядок деревянные конструкции, озеленяют территории, конечно, не без опытных мастеров. Культурная программа также интересна: проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, иконописи,фольклорные игры и танцы,экскурсии и спортивные мероприятия.

Проект «Культура» реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года и направлен на то, чтобы дать возможность российским и иностранным гражданам увидеть лучшие образцы отечественной культуры. В планах также проведение реконструкции, реставрации и переоборудование культурных объектов страны, создание виртуальных концертных залов, переоснащение библиотек и кинозалов, капитальный ремонт 40 детских театров.

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