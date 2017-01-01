Ремонт участка Западного обхода Перми оценили в 77,9 млн руб.
Работы требуется выполнить до 30 ноября
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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на ремонт участка Западного обхода Перми (с 37-го по 54-й км).
Начальная цена контракта составляет 77,9 млн руб., а общая площадь ремонта — 71,3 тыс. кв. м. Источник финансирования — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Подрядчик должен заменить покрытие дорожной части и нанести новую дорожную разметку. Работы требуется выполнить до 30 ноября.
Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион планируется провести 13 августа.
Отметим, что краевые власти планировали в 2019 году передать Западный обход в федеральную собственность. Но в итоге аукцион на ремонт этой дороги объявило краевое министерство по закупкам.
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