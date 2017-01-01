В Перми до конца недели запланированы отключения воды в двух районах

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Yandex.ru

До конца недели в двух районах Перми ожидается отключение холодного водоснабжения. В связи с планово-ремонтными и аварийными работами воды не будет в части Орджоникидзевского и Дзержинского районов Перми, сообщают в «Новогоре-Прикамье».

В понедельник, 29 июля, с 9:00 и до 19:00 воду отключат в доме на ул. Вильямса, 24.

С 9:00 30 июля до 9:00 31 июля без воды останутся жители домов на ул. 9 Января, 16; Колхозной 1-й, 2, 2б, 4, 8; Красина, 12—16 (чётные), 26, 33, 35, 38; Маяковского, 1, 3—5, 7—9, 11—13, 15, 16, 22-28 (четные), 30-46, 46а, 46б, 48, 51, 53, Новоколхозная, 1, 2, Республиканская 2-я, 10, Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7—13 (нечётные); Сорокинской 2-й, 13; Ударника, 3, 4, 5—11 (нечётные); Физкультурников, 8; Фоминской, 42, 52, 56.