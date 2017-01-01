Центр по гидрометеорологии предупреждает о граде и сильных дождях в Прикамье

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В воскресенье и понедельник, 28 и 29 июля, на территории Пермского края ожидаются опасные природные явления. Как сообщает МЧС со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в эти дни ожидаются сильные дожди, град, скорость ветра может достигать 25 м/с.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, холодные воздушные массы подойдут к Перми ночью на 28 июля. Они будет идти медленно и сопровождаясь значительными осадками (до 10—15 мм) и грозами.

«Дождь в Перми может продолжаться и утром 28 июля. При этом возможен обратный суточный ход температуры: если ночью будет ещё очень тепло (до +18°), то днём — уже не выше +15°. При этом на северо-западе края уже утром температура упадёт до +10°, а днём будет не выше +12, +14°. На юго-востоке в первой половине дня будет ещё тепло, до +22°», — отметили в ГИС-центре.



В понедельник, 29 июля, продолжится заток холодного воздуха. Поэтому дневная температура в крае составит от +12° до +15°, а на северо-западе края может опуститься и до +9°.