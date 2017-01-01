Большесосновскую районную больницу привлекли за нарушение законодательства о закупках

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В результате проверки прокуратурой Большесосновского района были выявлены нарушения исполнения законодательства в сфере закупок в центральной районной больнице. Четырёх сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения были устранены, сообщают в краевой прокуратуре.

В частности, план-график закупок 2019 года не включал единиц измерения объекта закупки и кода по общероссийскому классификатору единиц измерения.

Кроме того, у руководства медицинского учреждения нашли частичное неисполнение обязательств о разработке и принятии мер по предупреждению коррупции.