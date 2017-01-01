Обыски и выемки документов могут пройти во всех территориальных отделениях ФССП по Пермскому краю

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В Дзержинском суде на вынесении меры пресечения главному судебному приставу-исполнителю Пермского края Игорю Кожевникову сторона обвинения настояла на заключении главы УФССП по Пермскому краю под стражу, в частности, из-за опасений за других фигурантов дела. Об этом на суде сообщил следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР Алексей Чушников, сообщает «РБК-Пермь».

Кроме того, сейчас Кожевников проживает в Перми без временной регистрации (с женой и несовершеннолетним сыном в съёмной квартире) и имеет загранпаспорт, поэтому следствие полагает, что он может скрыться.

«В деле имеются материалы госзащиты — у нас у ряда подозреваемых установлена защита, потому что предполагается, что на них может оказываться давление», — сообщил на суде Алексей Чушников.

При даче показаний Александра Марданова, старший судебный пристав межрайонного отдела, обвиняемая в мошенничестве, сообщила следствию, что опасается за свою жизнь и здоровье своих родственников и считает, что Кожевников может повлиять на показания ныне действующих сотрудников краевого УФССП.



Следствие полагает, что Кожевников брал деньги и обсуждал финансовые потоки с Александрой Мардановой. Именно после допросов Мардановой выяснилось предполагаемое участие в махинациях Кожевникова.



Беспокойство за свою жизнь и здоровье выразила также ещё одна подозреваемая — замначальника межрайонного отдела судебных приставов-исполнителей по исполнению особо важных исполнительных производств Юлия Пенькевич. Ранее СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении неё уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь шла о её участии в списании средств с «предприятий-должников» на сумму более 20 млн руб.



Защита Кожевникова настаивала на более мягком варианте — домашнем аресте, мотивируя это тем, что Кожевников имеет большой послужной список, служил в армии и в государственных органах на руководящих должностях, а также «является хорошим семьянином». Сам Кожевников в зале суда отрицал, что как-то угрожал Мардановой и Пенькевич.



В итоге по ходатайству следствия Игорь Кожевников заключён под стражу: судья принял решение о заключении руководителя регионального ведомства в СИЗО до 13 сентября. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



По данным следствия, Игорь Кожевников и старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в размерах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.



В связи с крупным делом Кожевникова, Мардановой и Пенькевич обыски и выемки документов могут пройти во всех территориальных отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, сообщил изданию следователь отдела по особо важным делам третьего отдела по особо важным делам краевого СУ СКР Алексей Чушников.