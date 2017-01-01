В Прикамье пациенты-сердечники начали получать бесплатные лекарства

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В Прикамье продолжается работа по повышению качества медицинской помощи кардиологическим больным. По поручению губернатора Максима Решетникова краевое министерство здравоохранения совершенствует трёхуровневую систему кардиопомощи и создаёт межтерриториальные кардиоцентры, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Пациенты с разной степенью риска направляются на консультацию либо к терапевтам, либо к кардиологам.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— У нас в кардиологии основная проблема — несоблюдение стандартов лечения по разным причинам. Только по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт лечения. И люди зачастую сами, начав лечиться, потом бросают: чуть лучше стало — и всё. Меры, которые мы принимаем, должны существенно повысить выполнение стандарта лечения и, следовательно, снизить смертность. Это и есть наша цель .

С июля 2019 года в 23 медучреждениях Пермского края в рамках пилотного проекта больным, которые перенесли сосудистую катастрофу (нестабильную стенокардию либо инфаркт) или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы, начали бесплатно выдавать препараты для профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых катастроф. Программа рассчитана на год, поскольку именно первый год после коронарного события или вмешательства на сосудах является самым опасным для пациента. На 2019 год на обеспечение кардиолекарствами в региональном бюджете заложено 86,9 млн руб.

Главный врач краевого клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров отметил, что пилотный проект позволяет пациентам, которые перенесли сосудистую катастрофу или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы, в течение 12 месяцев после выписки из круглосуточного стационара бесплатно, за счёт краевого бюджета, получать лекарственные препараты. «Именно в первый год после коронарного события или вмешательства на сосудах чаще всего могут возникнуть осложнения. Если пациент выписывается из кардиологического отделения стационара, то препараты выдаются ему на руки на три месяца. По истечении двух месяцев пациент записывается к участковому терапевту, где ему выдают электронное направление на прохождение конкретных обследований и консультацию кардиолога», — рассказал Кирилл Владимирович. Также главврач добавил, что с результатами обследований пациент идёт на приём к кардиологу — в медицинское учреждение (оно определяется участковым терапевтом или указывается в выписном эпикризе при выписке из стационара), где ему вновь выдают лекарства. Далее процедура повторяется на шестой и девятый месяц после дня выписки из стационара.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», утверждённого Президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Пермского края проводится региональная подпрограмма «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленная на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащение медицинским оборудованием сети межтерриториальных кардиоцентров. Ожидается, что в рамках реализации этой подпрограммы к 2024 году произойдёт снижение смертности от болезней системы кровообращения — до 510 случаев на 100 тыс. населения.