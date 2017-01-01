В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с начала года реализовано 39 проектов по улучшению

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Фото: Сергей Королёв

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» эффективно функционирует система непрерывных улучшений. Каждый работник может выдвинуть идею по оптимизации того или иного процесса, повысить результативность своей работы, сообщает пресс-служба компании.

Все предложения поступают в банк идей, получают оценку экспертов. Просчитываются возможности реализации и последующий экономический эффект.

Фото: Сергей Королёв

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Система улучшений заработала пять лет назад, положительный результат очевиден. Работники предприятия активно включились в процесс совершенствования, что подтверждается цифрами. Начинали с 15 идей в 2015 году, к этому году количество предложений, как и вовлечённость персонала, возросли почти в десять раз.

Только за первое полугодие 2019 года нефтепереработчики направили 138 предложений и реализовали 39 проектов по улучшению, которые затронули как производственные процессы, так и управленческую сферу. Результат улучшений — это снижение потерь, сокращение затрат, повышение качества продукции, повышение надёжности работы оборудования, улучшение условий труда. Общий экономический эффект от системы непрерывных улучшений только за последние три года составил более 7 млрд руб.

Фото: Сергей Королёв

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— Современный бизнес требует постоянной положительной динамики, постоянных улучшений, мы не можем позволить себе упускать возможности. Мы вовлекаем в процесс совершенствования персонал всех уровней, любой может выдвинуть идею и повысить эффективность бизнес-процессов.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»