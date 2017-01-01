Пермский оперный судится с фондом «Русский театр» за 1,5 млн руб.

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Театральный сквер — любимое место пермяков

Пермский театр оперы и балета подал иск в арбитражный суд Пермского края на международный фонд поддержки культуры «Русский театр». Сумма исковых требований — 1,5 млн руб.

В пресс-службе Пермского краевого театра оперы и балета пояснили «Новому компаньону», что иск связан с финансированием гастролей театра на фестивале «Эстетика танца» в Ярославле в феврале-марте 2017 года.

Международный фонд поддержки культуры «Русский театр» пригласил пермских исполнителей на фестиваль и по условиям договора должен был выплатить 1,5 млн руб. Однако этого до сих пор не произошло.

В пресс-службе театра также пояснили, что решение обратиться в суд было принято, поскольку представители фонда «игнорировали по существу» претензии, которые неоднократно им отправлялись.