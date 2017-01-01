Власти Прикамья объявили конкурс на обследование корпусов Пермского тубдиспансера Подрядчику нужно оценить текущее состояние зданий и сделать прогноз нагрузки на строительные конструкции в случае перепланировки

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Источник фото: tubdisp.medicalperm.ru

Сегодня, 25 июля, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на выполнение комплексного обследования технического состояния зданий ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

Начальная цена контракта — 3,4 млн руб. Подрядчику требуется определить техническое состояние зданий хирургического и терапевтического корпусов (шоссе Космонавтов, 160, литер О и А) и получить качественную оценку фактических показателей качества конструкций для установления состава и объёма работ по капитальному ремонту. Также нужно определить планируемое увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на строительные конструкции зданий при их перепланировке и модернизации. В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера необходимо их детально изучить и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия и обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. Работы нужно выполнить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта

Заявки принимаются до 16 августа. Победителя конкурса планируется определить после 26 августа.

Отметим, что здания входят в состав комплекса зданий с общими коммуникациями, расположенного в районе ООПТ «Черняевский лесопарк». Здания хирургического и терапевтического корпусов построены в 1966—1967 годах. Они представляют собой 3-этажные кирпичные строения сложной конфигурации с подвалом под частью здания.

Сейчас на территории тубдиспансера планируется построить здание нового поликлинического корпуса на 500 посещений в смену. В Перечне объектов капстроительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края оценочная стоимость строительства указывается как 700 млн руб. Проектирование и строительство здания запланировано на 2019—2020 годы.

Так как в зданиях расположены стационарные отделения с круглосуточным пребыванием пациентов, строительные работы предполагается вести без остановки деятельности медицинского учреждения.

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