В Перми аренда частного дома дороже аренды квартиры в 1,8 раза


Дмитрий Енцов журналист
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На территории Перми средняя месячная аренда частного дома обойдётся дороже аренды квартиры в 1,8 раза. Таковы результаты исследования портала о недвижимости «Мир квартир».

По данных аналитиков портала, средняя аренда дома в Перми составляет 30,6 тыс. руб. в месяц. Аренда квартиры — 17,3 тыс. руб. (здесь берётся аренда без привязки к комнатности).

В среднем по стране разница между арендой дома и квартиры составила 19,7 тыс. руб. в мес., или 2,1 раза.

Наибольший разрыв — в Московской области (в 4,6 раза), далее следует Ленинградская область (4,4 раза).

Самая низкая разница — в Орле (1,2 раза) и Владивостоке (1,1).

В двух из 60 исследованных регионов отмечена обратная ситуация, где аренда квартиры стоит дороже аренды дома, — это в Кемерово (0,8 раза) и Чите (0,8).

Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир»:

— Коэффициент позволяет судить о состоянии недвижимости в том или ином регионе. Например, результат меньше единицы прямо говорит о плохом состоянии частного сектора, недостатке удобств в домах по сравнению с квартирами. А показатель выше среднего стоит рассматривать в комплексе с абсолютными цифрами. Например, в развитых регионах он достигается за счёт высокой стоимости домов, а в депрессивных — за счёт низкой стоимости квартир. Что же касается двух российских столиц, то из исследования исключён элитный сегмент, иначе разница между разноформатным жильём была бы гораздо выше.

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