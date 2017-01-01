Дома АО «ПЗСП» продолжают финансироваться по старой схеме

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Дом на Костычева,32

Фото: Денис Сакаев

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 1 июля вступили в силу новые правила финансирования строительства. В рамках новой схемы компании, строящие многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков, перешли на работу с использованием счетов эскроу, на которых деньги дольщиков будут храниться до момента сдачи дома в эксплуатацию, напоминает пресс-служба АО «ПЗСП».

Отметим, что новые правила не распространяются на объекты, которые на 1 июля построены более чем на 30%. Все дома, которые в настоящее время в Перми возводит компания ПЗСП, соответствуют данным условиям, поэтому квартиры в них будут реализованы по старой схеме, без использования счетов эскроу.

Сейчас в Перми в работе у группы компаний ПЗСП находятся несколько домов: ул. Менжинского, 13; ул. 5-я Каховская, 8в; ул. Иньвенская, 19. Объект на ул. Костычева, 32 возводит дочерняя организация ООО «Спецстрой Костычева, 32».

Дом на Менжинского 13

Фото: Денис Сакаев

пресс-служба АО «ПЗСП»

Все дальнейшие объекты компания ПЗСП будет реализовывать с использованием счетов эскроу. В ближайших планах компании — строительство домов на ул. Целинной и ул. Ушакова. Кроме того, в настоящее время дочерняя организация ПЗСП ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск» возводит новый дом в столице Удмуртии. Здесь работа ведётся по новой схеме, и уже заключены первые договоры долевого участия с использованием счетов эскроу.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.

Застройщики — АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Костычева, 32», ООО «Спецстрой «ПЗСП-Ижевск».

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