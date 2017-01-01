В Прикамье на 18,3% выросла выдача новых кредитных карт

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В Пермском крае во втором квартале 2019 года банки выдали 58 278 кредитных карт. Это на 18,3% больше, чем годом ранее, во втором квартале 2018 года, сообщает в своём исследовании Национальное бюро кредитных историй.

Всего же по России во втором квартале 2019 года банки выдали на 12,0% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

При этом темпы роста выдачи «кредиток» продолжают «падать», а уровень просроченной задолженности по ним — сокращаться.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в апреле — июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 млн ед., увеличившись на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,70 млн ед.).

Вместе с тем темпы роста выдачи новых кредитных карт за прошедший год существенно снизились. Так, если в третьем квартале 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составлял «целых» 77,6%, то во втором квартале 2019 года он уже был на уровне «всего» 12,0% (по сравнению со вторым кварталом 2018 года).

Продолжает сокращаться и уровень просроченной задолженности по «кредиткам». Так, во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объёму действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3,0 процентных пункта (во втором кв. 2018 года — 16,7%).