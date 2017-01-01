Ввод жилья в Пермском крае за год вырос на 4,7%

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В первом полугодии 2019 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 4729 квартир общей площадью 395 тыс. кв. м. Это составило 104,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 284,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 31,9% больше, чем в январе — июне 2018 года.