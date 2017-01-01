После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все детские лагеря

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Как сообщает пресс-служба министерства социального развития Пермского края, с сегодняшнего дня в регионе начнётся проверка палаточных лагерей и мест отдыха детей, где организовано их круглосуточное пребывание.

Проверочные мероприятия будут организованы Министерством социального развития совместно с краевыми управлением Роспотребнадзора, ГУ МВД и МЧС.

Отметим, что проверка лагерей проводится в связи с пожаром, произошедшим в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» (Хабаровский край). Сегодня ночью там произошел пожар, сгорело 20 палаток. В них находилось 189 детей. По информации СКР РФ, в результате пожара погибли четверо детей. Причина возгорания устанавливается.

Также возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержаны директор ООО «Экстрим Сервис», которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор палаточного лагеря Максим Кузнецов. Также следствие проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков халатности.

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