«Парма» подписала центрового «Калева»

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Фото: БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с американским центровым/мощным форвардом Арнеттом Моултри (208 см, 28 лет), который прошлый сезон провёл в эстонском «Калеве». Договор с Моултри рассчитан на один год и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает пресс-служба клуба.

Моултри был выбран Miami Heat на драфте-2012 под 27-м номером. Провёл 59 матчей за Philadelphia 76ers. После ухода из NBA в 2014 году он выступал в Китае, Ливане, Турции и на Филиппинах.

Играя за «Калев», по итогам сезона Единой Лиги ВТБ 2018/19 Арнетт стал первым по эффективности и вторым по результативности в лиге — 19,38 очка со средним показателем эффективности 22,05 (63,1% — двухочковых), 7,2 подбора и один перехват в среднем за матч. В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой Лиги ВТБ.