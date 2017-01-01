В Прикамье объём продаж легковых машин сократился на 10%

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Объём продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае упал почти на 10%. С начала текущего года в Перми было продано чуть более 5 тыс. легковых автомобилей, что на 9,9% меньше, чем в январе — мае 2018 года, сообщает аналитическое агентство Автостат.

Лидером пермского рынка новых легковых авто остаётся LADA, на долю которой приходится 28,9% всех проданных новых авто. За ней следуют KIA (11,7%) и Renault (10,8%). Одной из причин падения спроса, по мнению экспертов, является повышение ставки НДС и, как следствие, повышение цен на автомобили.