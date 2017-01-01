Прокуратура помогла вернуть свыше 6 млн руб. задолженности по заработной плате сотрудникам ООО «Порт Пермь»

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Фото: Константин Долгановский

Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда по информации о наличии в ООО «Порт Пермь» задолженности по заработной плате. О результатах проверки сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что, в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, работодателем своевременно не выплачена заработная плата работникам порта за май 2019 года. Сумма задолженности составила 6 млн 353 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений закона пермским транспортным прокурором генеральному директору общества внесено представление с требованием незамедлительно погасить имеющуюся задолженность по заработной плате.

Кроме того, в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы), которое находится на рассмотрении.

В результате принятых транспортной прокуратурой мер задолженность по заработной плате в ООО «Порт Пермь» полностью погашена.