«Парма» подписала контракт с чемпионом Евролиги

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Фото с сайта JumpBall.ru

Ряды пермского баскетбольного клуба «Парма» на один сезон пополнил форвард Артём Забелин. 31-летний игрок является трёхкратным чемпионом России, чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России, а также становился победителем Евролиги.

За свою профессиональную карьеру Забелин сменил семь клубов, но максимальных результатов достигал с московским ЦСКА, а также он фактически является легендой саратовского «Автодора», за который провёл в общей сложности девять лет.