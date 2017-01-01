Центровой «Пармы» продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

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Александр Винник

Уже экс-центровой пермского баскетбольного клуба «Парма» Александр Винник подписал контракт с БК «Нижний Новгород». По сообщению пресс-службы клуба, контракт рассчитан на два года.

Александр Винник, центровой БК «Нижний Новгород»:

— За БК «Нижний Новгород» я начал наблюдать ещё до начала своей профессиональной карьеры. Мне очень импонирует система клуба и характер, который команда проявляет на площадке. Из разговора с Зораном Лукичем я понял, что он давно следил за мной и сейчас готов помочь выйти на новый уровень. В свою очередь, хочу быть полезен команде, буду выкладываться по максимуму, чтобы совместными усилиями добиться поставленных задач.

Напомним, Винник всю свою профессиональную карьеру (с 2012 года) провёл в «Парме». За это время он дважды выиграл Кубок России.