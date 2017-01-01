Жители Прикамья направили на кинофестиваль «ЛАМПА» 51 фильм

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Международный кинофестиваль «ЛАМПА» продолжает приём заявок.

В оргкомитет социально ориентированных фильмов уже поступило более 3,3 тыс. конкурсных работ из 121 страны мира. Из них — 51 фильм от жителей Пермского края. В топ стран с наибольшим количеством заявок вошли Россия, Иран, Индия, США, Италия, Франция, Турция, Испания, Великобритания, Бразилия, Германия, Канада, Мексика, Аргентина и Китай.

Приём заявок продлится до 1 августа. Церемония награждения состоится в Перми в рамках Пермского международного форума добровольцев — 2019.

Источник — пресс-служба администрации губернатора