«Азот» вручил удобрения участникам проекта «Территория роста»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию совместного с администрацией города Березники проекта «Территория роста». В его рамках местным сельхозпроизводителям было бесплатно вручено 1230 кг. азотного минерального удобрения, сообщает пресс-служба предприятия.

18 мая в Усолье состоялась сельскохозяйственная ярмарка, на которой собрались фермеры Березниковского округа Пермского края. Они представили продукты животно- и растениеводства, а также живность и рассаду.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

На ярмарке в рамках проекта «Территория роста» членам личных подсобных хозяйств фермерам Березниковского округа вручили 410 упаковок минерального удобрения по 3 кг., которое производится в филиале «Азот». Этот гранулированный продукт марки N:S 45 содержит 40 % азота и 5 % серы и может применяться для взращивания зерновых, овощных, плодово-ягодных культур. Фермерам, которые занимаются животноводством, была выдана небольшая партия минеральных кормовых добавок, предназначенных для восполнения недостатка минеральных веществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и рыб.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по развитию:

— Участие филиала «Азот» в сельскохозяйственной ярмарке — это продолжение проекта «Территория роста», который стартовал в марте 2019 года. Тогда местным фермерам представили актуальные для них продукты: тукосмеси и гранулированные минеральные балансирующие кормовые добавки для животных. Наша главная цель — помочь в развитии фермерского движения, личных подсобных хозяйств, которые существуют на территории Березниковского района.

Ольга Артюшина, заведующая сектором сельского хозяйства управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации г.Березники:

— Одна из задач, которая решается в ходе реализации проекта «Территория роста» — информирование фермеров о том, что нового появляется в сфере производства минеральных удобрений и кормовых добавок. Они всегда с удовольствием получают информацию, делятся достижениями и активно участвуют во всех мероприятиях проекта «Территория роста».

Тукосмеси по результатам испытаний получили положительное заключение Государственного центра агрономической службы «Кировский».

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение года двумя институтами — Волгоградским государственным аграрным университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией имени Т. С. Мальцева. Испытания показали, что введение кормовых добавок в рацион крупного рогатого скота способствовало повышению продуктивности и качественных показателей продукции, и оказало положительное влияние на состояние здоровья животных.