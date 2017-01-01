Прокуратура и Роспотребнадзор выявили в школах и больницах Прикамья более 1,1 тыс. нарушений

Твитнуть Поделиться Поделиться

Прокуратура края совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили организацию питания несовершеннолетних в образовательных организациях, медицинских и социальных детских учреждениях.

По итогам проверок каждого из 440 объектов выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В целях устранения нарушений прокурорами внесено 299 представлений, 228 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 9 незаконных правовых актов, по постановлениям прокуроров возбуждено 200 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности в настоящее время привлечены 59 должностных и юридических лиц.

Так, прокурором Пермского района на пищеблоке стационара Кукуштанского филиала ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» выявлены факты загрязнения стен и потолка, отслаивание и осыпание штукатурки.

Кунгурским городским прокурором в детских учреждениях района выявлено несоответствие фактического рациона питания утверждённому меню, непроведение ежедневного осмотра работников пищеблока на наличие заболеваний.

Признаки поражения грибком стен помещения для хранения овощей выявлены Добрянским городским прокурором в одной из школ города. В складских помещениях школ в посёлках Пашия, Тёплая Гора прокурором Горнозаводского района обнаружены продукты с истекшим сроком годности, что могло впоследствии причинить вред здоровью учащихся. Прокурором Еловского района в одной из школ обнаружены продукты со следами плесени. Прокурором Ильинского района в одной из школ района выявлен факт заражения вредителями кураги, используемой для приготовления компота.

Прокурором Красновишерского района по итогам проверки направлено в суд заявление о возложении на МБОУ «СОШ №8» обязанности провести ремонт пищеблока.

Проверки в настоящее время продолжаются.

Твитнуть Поделиться Поделиться