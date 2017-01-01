На конкурс «Молодёжный резерв Прикамья — 2019» зарегистрировалась тысяча человек

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Заявки на участие в конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья», который завершился 18 мая, подали порядка тысячи жителей Пермского края.​ Среди заявившихся — четыре полуфиналиста конкурса «Лидеры России», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

«Теперь участникам предстоит пройти два этапа конкурса: заочный и очный. Полуфиналистам «Лидеров России» — только очный», — рассказала руководитель проекта, победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына.​

Итоги первого этапа конкурса предполагается подвести до 10 июня этого года, итоги второго этапа — до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года.

Победители конкурса войдут в молодёжный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса «Молодёжный резерв Прикамья — 2018» получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях.