В Перми за год ликвидирована лишь половина из запланированного под снос аварийного жилья Расселено аварийного жилья на 2 тыс кв. метров больше плана

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Фото: Константин Долгановский

По итогам 2018 года, на территории Перми физически ликвидировано 13,4 тыс. кв. м аварийного жилого фонда. Это всего лишь 54,5% от запланированных объёмов (то есть 24,6 тыс. кв. м). Об этом в рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сообщила начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова.

Соответственно, на эти цели также не были освоены все выделенные финансовые средства: на ликвидационные мероприятия потрачено 17,8 млн руб. при запланированных 44,3 млн руб. (то есть исполнение плана лишь на 40,1%).

По словам Чирковой, главным препятствием для выполнения показателей явились долгие процедуры согласования всех деталей и документации с собственниками помещений, которые зачастую переходили в судебную плоскость.

С другой стороны, ряд планов по расселению был перевыполнен. Так, на 2018 год планировалось переселить из аварийного фонда 1 тыс. человек, фактически переселено 1,1 тыс. Также превышен показатель расселённого аварийного фонда — 14,6 тыс. кв. м вместо запланированных 12,8 тыс. кв. м.

В целом на программу расселения, по итогам года, из разных источников потрачено 849 млн руб. при запланированных 1,1 млрд руб.



Кроме того, на заседании были озвучены проблемы с постройкой муниципального 10-этажного дома, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья. Объект должен разместиться по адресу ул. Маяковского. 57.



Напомним, о планах по его строительству было объявлено ещё в 2017 году. В доме должно быть построено 245 квартир общей площадью 10 тыс. кв. м. Выход на стройплощадку был намечен на вторую половину 2018 года. Но, как пояснили на заседании, его строительство перенесено на 2020 год в связи с проблемами подключения к коммунальным сетям и необходимости строительства напорного коллектора.



Если строительство всё-таки будет завершено, то это будет уже третий подобный «социальный» дом в Перми.



Помимо этого, на заседании комитета было объявлено, что мэрия рассматривает возможность постройки рядом ещё нескольких подобных домов, а возможно, и детского сада.



Ирина Чиркова также обозначила одну из главных проблем с реализацией программы — невозможность выкупа за бюджетные средства отдельных квартир для расселенцев.

«Мы можем покупать квартиры исходя из максимальной стоимости 1 кв. м в 48 тыс. руб., причём из федерального бюджета нам выделяются средства только из расчёта 40 тыс. руб., остальное покрывают местные средства. Но никто из застройщиков не готов отдавать квартиры по такой (низкой. — Ред.) цене», — отметила Ирина Чиркова.

Депутат Михаил Бесфамильный согласился, что за такую цену «нормальный» дом не построить. И предположил, что горадминистрация уже сама выступает здесь как застройщик.



Ирина Чиркова также посетовала, что средства на подобные траты закладываются заранее «на следующий год», то есть без учёта инфляции и изменения рыночных цен.

«Казалось, вроде бы есть всё — программы, деньги. Осталось одно — переселить людей из аварийного в комфортное жильё. Мне интересно, как горадминистрация это будет осуществлять. У представителей строительной отрасли есть мнение, что такая программа не будет выполнена в этом году, а в следующем если и будет выполнена, то с натяжкой», — резюмировал председатель комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Алексей Дёмкин.