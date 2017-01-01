Команда филиала «Азот» заняла третье место в городском экоквесте «Чистые игры: Березники-2019»



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Команда филиала «Азот» под названием «Чуртан-1» заняла третье место в городском экоквесте «Чистые игры: Березники-2019». Мероприятие прошло 18 мая на туристической поляне возле посёлка Огурдино, сообщает пресс-служба предприятия.

«Чистые игры» — экологический образовательный проект, в рамках которого по всей стране проходят соревнования по раздельному сбору мусора. В 2019 году в Березниках в них приняли участие 14 команд от предприятий, организаций и учебных заведений города. От филиала «Азот» — две команды, в состав которых вошли представители Совета активной молодёжи филиала «Азот» — «Лига лидеров». По итогам соревнований команда «Чуртан-1» получила диплом за третье место, собрав 22 мешка мусора и заработав 175,5 очка. Команда «Чуртан-2» заняла восьмое место, они собрали 9 мешков мусора и заработали 72 очка. Общее количество мусора, собранного участниками экоквеста, — 181 мешок, что составило 1,35 т.

Денис Ковалёв, представитель Совета активной молодёжи «Лига лидеров», слесарь-наладчик КИПиА цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Здорово, что в нашем городе проводят такие мероприятия, в которых с каждым годом становится всё больше участников. Современная молодёжь не просто соревнуется в количестве собранного мусора, а борется, в первую очередь, за чистоту нашей природы. Теперь в Огурдинском бору и на берегу реки Камы стало намного чище. Приятно, что молодёжь «Азота» внесла свой вклад.

Напомним, в 2018 году команда филиала «Азот» стала победителем экоквеста «Чистые игры». Работники завода регулярно участвуют в городских экологических мероприятиях. Одно из последних проходило в середине мая 2019 года. Представители Совета активной молодёжи «Лига лидеров» высадили более 140 саженцев рябин и берёз в рамках общегородской акции «Твоё дерево городу».

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