Дмитрий Козак и Максим Решетников проинспектировали строительство микрорайона Любимов в Березниках

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Микрорайон Любимов в Березниках

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

21 мая с рабочим визитом в Прикамье находился заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым зампред Правительства РФ осмотрел строительную площадку микрорайона Любимов в Березниках, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как сообщил губернатор Максим Решетников, с начала этого года число домов, признанных аварийными, дополнилось ещё 15 домами, где проживают ещё 500 человек. Для них уже строят новые дома, их сдача запланирована на третий квартал 2020 года. Дмитрий Козак подчеркнул важность информирования жителей о ситуации. Заместитель председателя Правительства РФ поручил краевым властям своевременно доносить до жителей информацию о состоянии домов, планах по переселению из аварийного жилья.

«Здесь очень важна координация действий федеральных, региональных органов власти и «Уралкалия». Сегодня мы оценили, как идёт ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно ещё сделать со своей стороны. В целом все идёт по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия», — подчеркнул Дмитрий Козак.

Губернатор Пермского края подчеркнул, что сейчас строительство развернуто в полном объёме. По словам главы региона, перед краевыми властями стоит задача выполнить обязательства, взятые перед Правительством РФ, и завершить переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии. «Одновременно с этим важно обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла. У нас здесь 0,5 трлн руб. запланированных инвестиций, порядка 5 тыс. новых рабочих мест только напрямую на предприятиях, из которых почти 2 тыс. уже созданы. Важно обеспечить заделы на ближайшие 10 лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой задачи, потому что некоторые вопросы без правительства здесь не решить, и для второй, потому что развитие рудной базы — это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия», — отметил глава Прикамья. Также Максим Решетников обозначил необходимость дальнейшего развития дорожной инфраструктуры микрорайона. Дороги обеспечат жителям транспортную доступность и исторического центра, и социальных объектов, и промышленных предприятий.

По итогам совещания Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам об оказании дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были запланированы, планируется направить 1 млрд руб. из трёх источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета «Уралкалия», а также 900 млн руб. из федерального бюджета — на дорожное строительство в микрорайоне Любимов.

В общей сложности в этом году планируется сдать восемь домов. Таким образом, будет введено 80% квартир второй очереди жилого комплекса. Предполагается, что все дома жилого комплекса будут достроены во втором-третьем кварталах 2020 года.

Из социальной инфраструктуры здесь ещё появятся школа с бассейном на 1224 места, ещё один детский сад (всего их будет три), физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2 тыс. кв. м. Сейчас на территории ЖК уже работают два детских сада на 240 и 260 мест. Продолжается строительство и дорожной инфраструктуры.

Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тыс. человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жильё. До конца этого года планируется представить соцвыплаты еще 2722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года. К концу года количество граждан, переехавших в благоустроенное жильё, превысит 6 тыс. человек. Остальные переедут в благоустроенное жильё в течение 2020 года.

Проект финансируется из трёх источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.