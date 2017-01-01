Определена компания, которая поставит и установит 42 комплекса фотовидеофиксации на дорогах края за 118 млн руб.

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По итогам электронного аукциона определена компания-победитель, которая должена установить 42 комплекса фотовидеофиксации. Это пермское ООО «Технологии безопасности дорожного движения», сообщают в краевом минтрансе.

При стартовой цене закупки 198 млн 685 тыс. руб. в ходе проведения торгов достигнуто снижение до 118 млн 217,575 тыс.

Комплексы фотовидеофиксации будут установлены на региональных автомобильных дорогах Прикамья с целью снижения концентрации мест ДТП, снижения количества нарушений правил дорожного движения.

Срок исполнения контракта — 90 дней с момента заключения контракта.

Компания представляет на рынке аппаратные комплексы фотовидеофиксации «Азимут». Комплексы уже используются в Архангельске, Челябинске, Тюмени, Перми, Кемерово, а также на железнодорожных переездах РЖД.