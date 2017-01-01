В Перми на пожаре в конном клубе погибли три лошади и два осла

Твитнуть Поделиться Поделиться

В ночь на 19 мая в частном конном клубе «Кавалерия» (Орджоникидзевский район) произошёл пожар.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, к моменту прибытия первых пожарных подразделений на частной территории горел жилой дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 165 кв. м. Была угроза распространения пламени на соседние близко построенные дома. В тушении принимали участие 20 человек личного состава, семь единиц техники. Работали пять звеньев газодымозащитной службы.

Пожар полностью ликвидировали в 5:20 утра. Люди не пострадали. Однако в группе клуба в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что на пожаре погибли три лошади и два осла. В соцсети уже объявлен сбор средств на восстановление клуба и лечение выживших лошадей.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники органов дознания 1-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Твитнуть Поделиться Поделиться